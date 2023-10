Chi è il ciclista più vincente del 2023? Scatenato velocista al comando | battuti i big da Grandi Giri e Classiche

(Di domenica 15 ottobre 2023) Jasper Philipsen è ilcon più vittorie all’attivo nel. Il belga si è infatti imposto in 19 occasioni nel corso dell’ultima stagione. Il 25enne è balzato aldella graduatoria grazie ai quattro sigilli ottenuti negli ultimi giorni al Giro di Turchia. Nel corso di questa annata agonistica spiccano soprattutto le quattro tappe al Tour de France, le due frazioni alla Tirreno-Adriatico, la Brugge-De Panne e lo Scheldeprijs. La stagione è ormai finita: all’appello mancano soltanto la Veneto Classic e due tappe del Tour of Guangxi, ma questi eventi non incideranno sui piani nobili di questa speciale graduatoria. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck si è lasciato alle spalle gli uomini dei. Al secondo posto si è infatti piazzato lo sloveno Tadej Pogacar: il vincitore di Giro ...

... e in ambito turistico siamo il crocevia perdalle Langhe sale a Sestriere, o da Torino al ... soprattutto, che attraversa non un Comune dopo l'altro, privi di legami, ma un territorio ...

Chi è il ciclista più vincente del 2023 Scatenato velocista al ... OA Sport

Ciclista ucciso da un’auto pirata. Il dolore degli amici: “Indifesi chi corre a ogni costo” Repubblica Roma

Presentata la 35esima edizione della corsa a tappe femminile. La campionessa di Verbania: «Mi alleno con il mio futuro marito per le volate... E un po’ anche con Ganna». «Il ciclismo è uno sport che s ...L’impresa ciclistica di Vittoria Bussi, 36 anni ha superato il «muro» dei 50 chilometri. Laureata in matematica ha lasciato studi e carriera per salire in bici e sconfiggere la paura ...