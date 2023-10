Chi è Anna Ferzetti | la moglie di Pierfrancesco Favino

Leggi su tpi

(Di domenica 15 ottobre 2023) , figli Chi è ladi, il grande attore romano ospite a Domenica In?farà parte del film “Maria”, dedicato a Maria Callas. Ma qual è la sua vita privata? Chi è lae i figli? Ladisi chiama. I due, nonostante la differenza d’età sono molto innamorati e hanno due figlie. Entrambi attori, si sono incontrati nel 2003 ad una festa organizzata da amici in comune e da lì non si sono più lasciati. Figlia d’arte, il padre, Gabriele, è un celebre attore. Sin da piccola l’attualedisviluppa così una grande passione per la recitazione., classe 1982, è ...