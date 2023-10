Che tempo che fa | stasera Fabio Fazio riparte su Nove | ospiti | anticipazioni e orario del 15 ottobre

Leggi su movieplayer

(Di domenica 15 ottobre 2023)suinizia la nuova stagione di Cheche fa,esordisce a partire dalle 19:30: ecco glie ledella prima puntata. Questa sera, 15farà il suo esordio sucon la nuova stagione di Cheche fa, il programma trasmesso per vent'anni sui canali Rai con quasi 5.000e oltre 1.300 puntate. Quest'anno, per la prima volta, il talk show debutterà sull'emittente in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery. Cheche fa , disponibile anche su e in streaming su discovery+, andrà in onda dalle 19:30 e, accanto al conduttore, saranno presenti Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback ...