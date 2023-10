“Che tempo che fa” | Luciana Littizzetto scatenata all’esordio | “Tanti sassolini nelle scarpe”

Leggi su dilei

(Di domenica 15 ottobre 2023) Fabio Fazio ha cominciato la sua nuova avventura televisiva sul Nove. Nella serata del 15 ottobre, infatti, il conduttore ha presentato al suo nuovo pubblico televisivo la prima puntata della nuova stagione di Cheche fa, fortunato programma molto seguito dai telespettatori. Per la prima volta, il giornalista è andato in onda sulla nuova rete televisiva, dove è approdato dopo il chiacchierato addio alla Rai. In apertura di trasmissione, Fabio Fazio ha raccontato la sua visione della nuova stagione di Cheche fa, mentre Nino Frassica ha lanciato una frecciatina alla rete televisiva pubblica., la lettera d’intenti a Cheche fa La fortunata trasmissione televisiva Cheche fa è approdata al canale Nove. Oltre al presentatore Fabio Fazio, anche ...