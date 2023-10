Che tempo che fa | la prima letterina di Luciana Littizzetto

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) –scrive ladella nuova stagione di Cheche fa e la indirizza al Nove, il canale che da quest'anno ospita la trasmissione condotta da Fabio Fazio, giunta alla ventunesima edizione e allaannata 'lontana' dalla Rai. "Sappi che parlerò di Meloni e dell’opposizione che la combatte ogni giorno, ma oltre che di Salvini parlerò anche della Schlein…e del suo fantastico modo di esprimersi che certamente avvicinerà al partito democratico i ceti più semplici e proletari. Parlerò di Crosetto e di Pichetto, di Sangiuliano e dei libri che non ha letto. Parlerò di Piantedosi che ama i migranti ma a piccole dosi, e anche di Giorgetti che toglie le tasse ai grandi e le lascia ai piccoletti", dice, dopo aver ...

La gara sembra già indirizzata, e invece arriva la risposta d'orgoglio da dietro l'arco di Ellis e Grazulis, con Trentosi riporta a contatto. A fine primo, il tabellino è in equilibrio: 40 ...

Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio debutta su Nove con Shevchenko e Liliana Segre La Gazzetta dello Sport

Fabio Fazio scherza a Che Tempo Che Fa: Io a Ballando con le Stelle Non accadrà molto presto Fanpage.it

Come si contrasta il disordine mondiale, divenuto nel frattempo caos e guerra potenziale di tutti contro tutti Facendo ordine e operando in vista di questo obiettivo. Il che significa provare ...Continua la rassegna “C’è tempo da scoprire”, un programma equilibrato nel quale tutti possono trovare quello che fa per loro, dai più piccoli accompagnati dai genitori a chi cerca una serata dedicata ...