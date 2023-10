Che tempo che fa | al via sul Nove la nuova edizione con Fabio Fazio | Littizzetto | Lagerback | Frassica | Vanoni

(Di domenica 15 ottobre 2023) Cheche fa, inizia sullacone la new entry Ornella: tra gli ospiti della prima puntata Liliana Segre, Andriy Shevchenko e Stash e i The Kolors Domenica 15 ottobre 2023 sul, e in streaming su Discovery+, ha inizio la 21ªdi Cheche fa di, con Luciana, Filippae da questa stagione anche Ornella. Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo spazio Cheche farà, l’inedito backstage guidato da Ninoe ...

A quei maschi bianchi vivi invececontinuano, oltranzisticamente e fuorimassimo, a propugnare il latino e il greco come strumenti di selezione socialeportino a un'eccellente e ...

Che tempo che fa torna oggi, canale e ospiti di Fabio Fazio Adnkronos

Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio debutta su Nove con Shevchenko e Liliana Segre La Gazzetta dello Sport

Genova – Proviamo non dico tanto, ma per il quarto d’ora di questa lettura a non pensare a quello a cui non dovremmo far altro che pensare Un attimo di pausa intanto che più ci pensiamo e meno riusci ...E questo è ancora più vero se in discussione vi è una guerra con Russia e Cina allo stesso tempo. "E' una cosa priva di senso ... sta preparando nuove operazioni lungo il fronte. "Sappiamo che in ...