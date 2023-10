C' era una volta l' America

Leggi su panorama

(Di domenica 15 ottobre 2023) Sono ormai centinaia di migliaia i cittadini statunitensi che decidono di lasciare la loro «homeland» e stabilirsi in Europa. I motivi? La percezione del declino politico ed economico degli Usa, la paura per il crescendo della criminalità, la sanità sempre più costosa. E, magari, trattamenti fiscali più favorevoli da questa parte dell’Atlantico. E' il classico stillicidio. Goccia dopo goccia. Meglio: testa dopo testa. Glini abbandonano l’. Da qualche anno, lento ma costante, il numero dei cittadini degli Stati Uniti che decidono di emigrare è in crescita. È un fenomeno stabile nel tempo, che sembra riversarsi soprattutto verso l’Europa. Tra il 2013 e il 2022, glini che hanno deciso di trasferirsi nel Vecchio continente sono aumentati, praticamente in tutti i 27 Paesi membri dell’Unione europea. Nei Paesi Bassi i ...