Centri dentistici ‘illuminati’ nel Napoletano da energia rubata

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPrezzi concorrenziali e servizi professionali alcuni dei punti nella ‘mission’ di un centro medico dentistico. Duenella città di Grumo Nevano, il terzo in un comune del casertano. Tutti amministrati da un 43enne di Casandrino, già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri lo hanno arrestato per furto aggravato dielettrica ed è ora ai domiciliari, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti. In sostanza, secondo quanto accertato dai militari e da personale specializzato Enel, le tre sedi erano illuminate dasottratta alla rete nazionale senza il filtro del contatore. Un risparmio che i tecnici hanno quantificato in circa 48mila euro. Denunciate anche due dipendenti della struttura, dovranno rispondere di favoreggiamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.