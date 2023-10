C’è un piano Marshall nel calcio | creare una nazionale nello Stato che rischia di essere sommerso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) C’è unanche nel, 75 anni dopo quello politico-economico che, dal 1948 al 1951, portò allo stanziamento di 12,5 miliardi di dollari da parte degli Usa per risollevare l’Europa dopo la Seconda guerra mondiale: la nascita delladell’arcipelago oceanico., capitale Majuro, 42mila abitanti, è l’unicodel mondo a non avere una selezione che lo rappresentisport più popolare del pianeta. Il 2024 potrebbel’anno della svolta. Il sito della Bbc ha svelato il 10 ottobre i connotati di questo progetto. C’è un cittadino inglese, Lloyd Owers, a occuparsi in prima persona di questa missione. Owers, 33 anni, esperienze calcistiche in Svezia, Canada e Stati Uniti, ha avviato tempo fa una serie di colloqui con ...