“C’è un campanello d’allarme” | Fiordaliso insinua il dubbio su Garibaldi a Beatrice | cosa non la convince – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dopo una piacevole serata durante la quale non sono mancate le coccole e le dimostrazioni d’affetto traLuzzi e Giuseppe, poco prima che il Grande Fratello interrompesse la diretta notturna, l’attrice ha avuto uno chiacchierata con l’amica. Quest’ultima ha ammesso all’attrice di provare non pochi dubbi nei confronti del bidello calabrese. I... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.