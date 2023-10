C' è Ibra al Festival | che attesa per le strade!

(Di domenica 15 ottobre 2023) Zlatanhimovic sarà ospite aldello Sport in un talk intitolato 'Io sono il calcio'. E per le strade tifosi e appassionati sono già in fila indell'ex campione ...

Zlatan Ibrahimovic sarà ospite aldello Sport in un talk intitolato 'Io sono il calcio'. E per le strade tifosi e appassionati sono già in fila in attesa dell'ex campione ...

Ibra, Inzaghi, Giuntoli, Tamberi: il Festival dello Sport chiude col botto La Gazzetta dello Sport

Ibrahimovic, al Festival dello Sport i gol e le magie di un genio anche un po' italiano La Gazzetta dello Sport

Nadia Battocletti, la mezzofondista trentina della Val di Non, è stata la protagonista del primo evento del Festival dello Sport di Trento. Durante l'evento, ospitato dal format Gazza Cafè a Palazzo B ...Dalle 9.30 di giovedì 12 alle 18.30 di domenica 15 i campioni di tutti gli sport nell'evento Gazzetta su La Grande Bellezza. Ecco gli eventi ...