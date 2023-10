Prato centra la seconda vittoria in altrettante gare di campionato, superando l'Unione Rugby Firenze nel derby

Cavalieri, buona anche la seconda: Firenze battuta nel derby Quotidiano Sportivo

Il desiderio di evadere dal ruolo del primo figlio maschio Domani

Prato centra la seconda vittoria in altrettante gare di campionato, superando l'Unione Rugby Firenze nel derby ...non degli incontri ufficiali ma sicuramente dei buoni auspici per il futuro. Il debutto in campionato contro la Roma Olimpic 1930 è ormai alle porte, la speranza per i Cavalieri Union è di ripetere le ...