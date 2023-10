Catania | Asse dei Servizi | da martedì 17 a sabato 21 ottobre | chiusure per lavori

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Pubblicato il 15, 2023 Da17 a212023 è istituita la chiusura parziale dell’deial traffico veicolare, nel tratto compreso tra la via Domenico Tempio (rotatoria) e l’uscita “Librino”, per eseguirescerbatura, ripristino del manto stradale e della segnaletica orizzontale, disposti dal sindaco Enrico Trantino, per rendere più sicura la strada a scorrimento veloce che collega l’area urbana alla periferia ovest. Secondo l’avanzamento dei, leal traffico dell’deiavranno le seguenti sequenze: 1: corsia di marcia della carreggiata ovest – nord (da via Domenico Tempio ad uscita Librino), rampa di uscita e di ingresso ...