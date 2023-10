Caso Zaniolo | parla l’avvocato | «Mi ha confermato di non aver mai scommesso Ecco cosa succede ora»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023)il legale del giocatore dell’Aston Villa, finito al centro delscommesse: le sue dichiarazioni Gianluca Tognozzi, avvocato che difenderà Nicolòdalle accuse per ilscommesse, ha cosìto del suo assistito alla Gazzetta dello Sport. LE PAROLE – «Non ha mai. Lo ha detto anche a me. È possibile che abbia fatto giochi di carte come poker o blackjack su piattaforme online illegali, senza però sapere che lo fossero, ma chiariremo tutto. Rischi? Una ammenda di qualche centinaia di euro. Tutto questo a meno che ci fosse una reiterazione del reato così grande da rendere impossibile comminare solo una pena pecuniaria. E’ prematuro ipotizzare delle date certe per essere ascoltati, eventualmente, dagli ...