Caso Tonali | “Tornato a casa ha pianto | vuole curare la ludopatia”

...rischierebbe solo una lieve pena e una multa irrisoria per la giustizia civile ma non sarebbe punibile per la Federazione. vedi anche Scommesse, cosa sappiamo e cosa rischiano Fagioli,e ...

Caso scommesse, cosa sappiamo finora e cosa rischiano Fagioli, Tonali e Zaniolo Sky Tg24

Il caso scommesse tiene banco in questa sosta per le nazionali. Dopo Nicolò Fagioli, anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo sono stati travolti dalle rivelazioni di Fabrizio Corona e sono stati ...Le copie forensi dei cellulari verranno acquisite presumibilmente in settimana, con le convocazioni apposite dei legali, e soltanto dopo servirà eventualmente procedere con quelle per sentirli di pers ...