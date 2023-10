Caso scommesse | Zaniolo e Tonali pronti ad essere interrogati

Claudio Lotito parla così del presidente federale Gabriele Gravina: le dichiarazioni del patron della Lazio Claudio Lotito, dopo lo scoppio del, è tornato a pungere il presidente federale Gabriele Gravina. Le parole riportate dal Corriere dello Sport. LE PAROLE - "Lo sport è basato sui risultati e, quindi, fatevi una domanda e ...

Diretta caso scommesse: tutti gli aggiornamenti LIVE Corriere dello Sport

Caso scommesse: Fagioli patteggia e punta allo sconto, Tonali e Zaniolo vedono Chiné. Le notizie di oggi LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Come spiega La Gazzetta dello Sport Nicolò Fagioli e i suoi avvocati hanno, come ovvio, studiato una strategia per abbreviare il più possibile la squalifica dello juventino per il caso scommesse. Da q ...Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa: è questo è il reato che la Procura di Torino contesta a Nicolò Zaniolo, Nicolò ...