Caso scommesse | spunta la notizia a sorpresa | “Non lo ha mai fatto”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ilsta generando diversa apprensione in Italia e tanta curiosità all’estero, tanto che l’ex campione ne ha parlato. La pausa nazionali si è vista portare via il palcoscenico del momento ai danni del. Il caos generato della rivelazioni di Fabrizio Corona ha scosso il mondo del calcio italiano. Dopo il polverone sulle plusvalenze della scorsa stagione, c’è già un nuovo pasticcio a gettare ombra sulla Serie A. A maggior ragione se consideriamo che gli atleti fin qui coinvolti sono tutti prospetti futuri e non del calcio nostrano. Inoltre pare non essere finita qua, stando a quanto racconta Corona che dovrebbe avere in tasca altri nomi importanti invischiati nelper davvero, anche perché la situazione sta avendo una ...