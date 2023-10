Caso scommesse | si muove il Codacons | la richiesta

Ilcontinua a far discutere e continua a ruotare attorno al primo nome uscito riguardo questa vicenda, ovvero quello di Nicolò Fagioli . Dopo l'interrogatorio , stanno uscendo nuovi ...

Caso scommesse: Fagioli pronto al patteggiamento, stop nomi da Corona: tutte le notizie di oggi LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Codacons guarda al caso scommesse e ha deciso di chiedere la sospensione delle pubblicità sul gioco d'azzardo. Questo il comunicato pubblicato dall'istituto per i diritti dei consumatori.Altri 2 giocatori della Juventus, oltre a Nicolò Fagioli, sarebbero coinvolti nel cosiddetto "caso scommesse": stando a quanto riportato da "La Repubblica", i 2 giocatori in questione non farebbero ...