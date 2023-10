Caso scommesse Repubblica | le chat di Zaniolo e Tonali smentiscono le loro difese | hanno puntato anche sul calcio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La, leche ha in mano la polizia avrebbero smentito ledi Nicolòe SandroSecondo quanto riporta l’edizione odierna de La, leche ha in mano la polizia avrebbero smentito ledi Nicolòe Sandro, che sostenevano di aver scommesso solo su poker e blackjack. Nelle conversazioni dei giocatori, infatti, sarebbero chiare le puntatesu partite di. I pm, per ora, nonchiesto di riascoltare i due giocatori, che sono quindi rientrati in Inghilterra per tornare a disposizione deiclub.