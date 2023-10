Caso scommesse | le ultime sulla situazione di Tonali e Zaniolo

Ilcontinua a far discutere e continua a ruotare attorno al primo nome uscito riguardo questa vicenda, ovvero quello di Nicolò Fagioli . Dopo l'interrogatorio , stanno uscendo nuovi ...

Caso scommesse: Fagioli pronto al patteggiamento, stop nomi da Corona: tutte le notizie di oggi LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Mentre in Via Campania è tutto chiuso per il weekend, a casa Chinè c'è chi lavora sul pesante e ampio fascicolo che ha tra le mani. Il caos scommesse impazza in Italia, la paura e la fibrillazione ...Secondo quanto riporta "La Repubblica", la malattia del giovane bianconero era conosciuta all'interno della Juventus ...