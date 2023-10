Caso scommesse | il Dottor Di Nicola | «La ludopatia crea astinenza Vi racconto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023), interviene ilDi, medico del CePID: le dichiarazioni su cosa avviene in questa situazione Marco Di, medico del CePID — Centro psichiatrico integrato per la ricerca, prevenzione e cura delle dipendenze — del Gemelli di Roma, ha parlato a Repubblica della, facendo ancor più chiarezza sulormai noto.– «Nella prima fase il giocatore vuole recuperare la cifra persa giocando ancora. Poi però il gioco diventa compulsivo, il desiderio si concentra nell’attesa dell’esito, non nell’esito stesso, fino alla perdita di controllo.Il gioco diventa un problema se il giocatore finisce per focalizzarsi su di esso. A quel punto si ingenerano meccanismi di neuroadattamento, di ...