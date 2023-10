Caso scommesse | Giuntoli | «Fagioli? Va rieducato tutto il sistema»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023), Cristianofa il punto sulla situazione di Nicolòalla Juventus, lanciando un appello Cristiano, dal Festival dello Sport di Trento, ha parlato così delalla Juventus.– «Siamo dispiaciuti per Nicolò, da tempo abbiamo avvertito la procura. Il ragazzo è disponibile, aspettiamo e vediamo ma gli siamo vicini. Il compito non è di punirlo come avverrà dagli organi predisposti, ma dobbiamo anche rieducare il». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI