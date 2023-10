Caso Scommesse | Di Livio duro | «Ragazzi indifendibili E quell’immagine della Digos…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Angelo Di, ex centrocampista, si sfoga sulscoppiato negli ultimi giorni: ecco che cosa ha detto Dal palco del Festival dello Sport di Trento, anche Angelo Diha voluto dire la sua sul. LE PAROLE – «Mi dispiace, ma questisono. Non va assolutamente bene così: devono capire che sono professionisti, fanno uno sport meraviglioso e vengono pure pagati molto bene. Vedere la Digos entrare a Coverciano è stata un’immagine non bellissima che non ci possiamo permettere».