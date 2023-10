Caso Scommesse | Bonucci sapeva del vizio di Fagioli

Altri nomi e prove dello scandalo: Corona, l'ultimo annuncio sul'Che brutta figura per il nostro paese. Ancora una volta, il calcio italiano (per il momento una parte…) anziché ...

“Fagioli, Bonucci sapeva: il caso scommesse e la chat finita agli atti” Tuttosport

Tuttosport oggi in edicola traccia la linea difensiva di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, altri due accusati oltre allo juventino Nicolò Fagioli per il caso scommesse. Il primo, insieme al suo pool di ...Ci vorrà del tempo per completare l’esito degli accertamenti sui dispositivi mobili dei due, che restano indagati per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Ancora, in ogni caso, i pm ...