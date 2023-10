Carrarese - Ancona 1 - 0 | l' urlo liberatorio ai Marmi arriva al minuto 97

Il neo entrato Zuelli segna il gol vittoria dellacontro l'all'ultimo minuto di recupero

Carrarese-Ancona, le foto della partita - Sport LA NAZIONE

Carrara, 15 ottobre 2023 – Vince all'ultimo tuffo la Carrarese che domina il match ma, seppur giocando un tempo in superiorità numerica, non riesce a trovare il gol se non all'ultimo minuto di recuper ...SERIE C - Vendicata nel modo più crudele l'eliminazione dagli scorsi playoff, Zuelli propaga la gioia La zona Cesarini si rivela ancora letale per l’Ancona. Dopo il successo svanito a tempo scaduto co ...