Cardio pilates | la novità che sta spopolando e che ti migliora la postura

...2023 Ildopo le due gravidanze Da ragazza non amava andare in palestra, poi sono arrivati i ruoli nei blockbuster sui supereoi e ha dovuto per forza mettersi all'opera con gli esercizi...

Cardio Pilates: Nuova Frontiera per Migliorare la Postura Microbiologia Italia

Jennifer Aniston svela i 4 pilastri del suo benessere Vanity Fair Italia

Stretching, pilates e yoga ma non solo. L'allenamento fisico per le donne è anche muscoli e potenza. Dal ‘body rock’, nuovo tipo di allenamento per ogni singolo muscolo più forte e tonico – detto anch ...Fonde esercizi di danza classica, Pilates, Zumba e Yoga in un allenamento cardio a ritmo di musica che diverte e tonifica.