Cardinale | “Possedere il Milan è un privilegio Sullo scudetto…”

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il numero uno di RedBird ha rilasciato dichiarazioni d'amore per il club rossonero durante la consegna di un premio a Washington

Lontano fisicamente ma con il cuore e la mente a Milano: Gerryha confermato il suo amore per il Milan e la città di Milano. Il numero uno di RedBird, ... "uno dei brand più storici ...

GERRY CARDINALE: "POSSEDERE IL MILAN UN PRIVILEGIO, DURANTE LA FESTA SCUDETTO..." - Sportmediaset Sport Mediaset

Cardinale: «Ho investito molto in sport e media, ma possedere il ... Calcio e Finanza

Pulisic in campo, Gerry Cardinale su un prestigioso palco a Washington: il Milan ha fatto parlare molto di se in America nelle ultime ore. Se l'attaccante è andato a segno nell'amichevole, poi persa, ...Cardinale torna sullo scudetto: «Quando ero in Piazza Duomo…». Le parole sull’acquisto del brand e sui festeggiamenti Il numero 1 del Milan Cardinale ha ricevuto a Washington un importante riconoscime ...