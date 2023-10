Caposala sutura un cadavere in obitorio e pubblica la foto | è polemica  

Leggi su agi

(Di domenica 15 ottobre 2023) AGI - Unadell'ospedale Perrino di Brindisi si è fattagrafare nell'della struttura sanitaria mentre, con ago ricurvo e fettuccia da, ricuce l'addome di una salma che era stata sottoposta ad autopsia,ndo poi le immagini sul suo profilo social. Come riporta l'edizione pugliese odierna del Corriere del Mezzogiorno, che ha divulgato la notizia e ricostruito l'accaduto, l'episodio è stato duramente stigmatizzato dal presidente nazionale della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli. "Si tratta di un fatto estremamente grave e di pessimo gusto - ha commentato Anelli - che meriterebbe l'intervento dell'Ordine degli infermieri e l'avvio di un procedimento disciplinare. Non so se ci sono profili di carattere penale e neppure se si possa parlare di vilipendio di ...