Caos calcioscommesse | cosa succede ai giocatori coinvolti | pugno duro dei club

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 15 ottobre 2023) Le ultime per quanto riguarda lo scandaloche ha stravolto il calcio italiano:aiLa pausa Nazionali in corso continua a regalare sorprese. In questi giorni, in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona, che è stato anche interrogato come persona informata dei fatto dalla Questura di Milano, il calcio italiano è stato colpito da un vero e proprio scandalo. Infatti, alcuni calciatori (al momento sono usciti solo quattro nomi ma Corona parla di oltre cinquanta) sono indagati con l’accusa di aver scommesso su eventi calcistici. Lo scandalo è di dimensioni gigantesche e il rischio, come dichiarato dallo stesso Corona, di una Calciopoli bis è reale. L’impressione è che siamo solo all’inizio delle indagini, e sulla lista degli ...