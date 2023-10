Campobasso sul filo del rasoio | la Catillo cade ma resta l’ottima impressione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa prima uscita stagionale è più che positiva per le ragazze di Coach Calandrelli, che sono state padrone del campo per ampi tratti contro la blasonata Magnolia. Primo quarto molto equilibrato, inizialmente la Magnolia dà uno strappo arrivando sul 10-4, poi una tripla di Van Beers e il buzzer beater di D’Avanzo permettono alladi chiudere in vantaggio sul 13-14. Nel secondo quarto è la Cestistica a dare uno squillo, trascinata dai punti sotto canestro di Jamal e Manganiello, che permettono alla Cestistica di andare all’intervallo con un ampio margine, vale a dire sul 25-38. In apertura del terzo periodo latocca anche il +15, la Magnolia risponde con varie triple in sequenza di Del Sole e Bocchetti, che costringono Coach Calandrelli a chiamare time-out. In uscita dalla ...