Calciomercato Milan | accellerata per Juan Miranda

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023), i rossoneri sono pronti ad accellerare sulla trattativa con il Betis per il terzinoCome riportato da.com, ildelha deciso di accelerare per. Il terzino classe 2000 del Betis Siviglia è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e potrebbe dunque arrivare aello a parametro zero ma i rossoneri potrebbero anticipare il colpo a gennaio se il club spagnolo accetterà una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM