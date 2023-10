Calcio | l’Ucraina vince ed è ancora attaccata all’Italia L’Ungheria batte la Serbia | successi importanti per Slovenia e Danimarca

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Altro giorno e altre partite valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Quest’oggi si sono disputate in tutto sette incontri, tra cui Italia-Malta (qui la cronaca del match), e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Nel girone dell’Italia, il C,ha sconfitto per 2-0 la Macedonia del Nord con le reti di Sudakov (al 30?) e Karavajev (95?) ed è salita a quota 10 punti in classifica. Ora la squadra di Rebrov si trova dunqueincollata(anche lei con 10 dopo la vittoria odierna contro Malta), con però una partita in più giocata. Nel girone G bella vittoria nel tardo pomeriggio della Lituania sul campo della Bulgaria. La squadra di Jankauskas si è imposta per 2-0 con la doppietta di Sirvys (45? e 55?) dopo l’espulsione di Kraev al 42? per doppia ammonizione. ...