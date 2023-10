Calcio | Juve Rabiot ' Pogba? Tristi per lui | ha il nostro sostegno'

(Di domenica 15 ottobre 2023) "Gli ho parlato, è una situazione complicata" PARIGI (FRANCIA) - "Ho avuto l'occasione di parlare con Paul. E' una situazione complicata. All'interno del club siamo tutti abbattuti per quanto accaduto.

Juve ultimissime, la diretta: le notizie bianconere di oggi 15 ottobre Tuttosport

Cristiano Giuntoli ha parlato dal palco del Festival dello Sport del futuro della sua Juve. JUVE AL VERTICE – «Un tempo sarebbe limitante e noi limiti non ne vogliamo. Lavoriamo ogni giorno per fare ...TRENTO (ITALPRESS) - "Siamo molto dispiaciuti per Fagioli. Noi abbiamo avvertito la Procura, il ragazzo si è dimostrato disponibile. Siamo vicini a lui e ...