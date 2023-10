Calcio | il calendario delle ultime partite di Italia e Ucraina | Qualificazioni Europei 2024 La data dello scontro diretto

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Un buon successo per l’ieri al San Nicola di Bari contro Malta. Un 4-0 convincente per la banda di Luciano Spalletti, che dirada così le nubi apparse in settimana dovute al caos scommesse e permette di fare un passo avanti nel girone C di qualificazione aglidi Germania, salendo a 10 punti a pari merito con l’, ora la rivale più accreditata per un posto fra le prime due nel raggruppamento. La squadra di Rebrov ha sconfitto nellola Macedonia del Nord per 2-0 con i gol di Sudakov al 30? e di Karavajev in pieno recupero, raggiungendo anch’essa i 10 punti nel gruppo C ed estromettendo proprio i macedoni dalla lotta alla qualificazione. Ferma a 7 punti, la selezione di Milevski ha soltanto una partita a disposizione, proprio contro ...