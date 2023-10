Caivano | scontro tra due auto | quattro bimbi trasportati al Santobono

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 15 ottobre 2023) Grave incidente, questo pomeriggio, a, tra via Necropoli e via Sonnambula. Coinvolte due: una Ford Ka di colore bianca e una Honda SVG di colore grigio che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.bambini sono statiall’ospedaleda due ambulanze per le cure del caso., L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.