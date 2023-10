Caffè | gelato e pasticceria per i nuovi stili di vita a Host 2023

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 15 ottobre 2023) Macchine tech esapori dal mondo alla più importante rassegna internazionale dell’ospitalità professionale e del fuoricasa in corso fino a martedì 17 ottobre in Fiera Milano Rho. Dalla mini macchina per l'espresso a quella firmata Barbie. Anche ilcelebra il Giro d'Italia