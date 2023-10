Bronte | concorso per il miglior panettone al pistacchio

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tutto pronto per decretare ilalverde diDOP. Domenica 15 ottobre la finale, ii panettoni aldi tutta Italia (e non solo) si sfideranno per contendersi il titolo alla finale della seconda edizione delnazionale “alverde diDOP”, organizzato dall’associazione “Zymè – lievitisti siciliani”. Contestualmente alla manifestazione “Sagra deldi”, organizzata dal Comune di(Catania), si svolgerà, presso i suggestivi locali del collegio Maria a(Piazza del Rosario), la fase finale del...