Bresh & Pinguini Tattici Nucleari insieme per la prima volta con “Nightmares”

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) É uscito “”, il nuovo singolo di Bresh, una collaborazione inedita che li vede per lain assoluto fianco a fianco. Il brano è stato anticipato da un estratto acustico condiviso sui social dagli artisti, è ora disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato anche dal videoclip ufficiale. Scritta da Bresh e Riccardo Zanotti e prodotta e composta da Riccardo Zanotti ed Enrico Brun, “” racconta della travagliata fine di una storia d’amore sofferta, vissuta come se fosse una tempesta e con un epilogo contraddistinto da un vero e proprio finale da incubo. Tra il cantautore genovese e la band bergamasca scorre stima reciproca, accomunati dal merito di aver portato una ...