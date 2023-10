Tornano anche in Campania lenazionali di ''Io non rischio - Buone pratiche di protezione civile'', la campagna di ... Sarà l'occasione anche per parlare dei rischi delnell'area dei ...

Bradisismo, Giornate Fai annullate nei Campi Flegrei: «Scelta incomprensibile e dannosa» ilmattino.it

Bradisismo, annullate le Giornate FAI «Per evitare situazioni di ... Cronaca Flegrea

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 in tutta Italia si è rinnovato l'appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno ... per evitare situazioni di panico e di rischio provocate dal bradisismo, come ...Entro 60 giorni il nuovo piano, non ci saranno altre zone rosse ma un adeguamento alla luce della crisi bradisismica ...