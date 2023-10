Bosnia-Portogallo Campionato europeo | 16-10-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici Lusitani già qualificati

(Di domenica 15 ottobre 2023) Missione compiuta: con 7 vittorie in 7 partite, ilha già staccato il biglietto per la fase finale di Euro 2024. Ormai si era capito che era solo questione di tempo ma venerdì notte è arrivato il verdetto matematico, con la bella vittoria del Do Dragao contro la Slovacchia. Il nuovo corso di Roberto InfoBetting: Scommesse Sportive e

... 23' Oskarsson (I), 46' Rodrigues (P)- Liechtenstein 2 - 0 Marcatori : 13' Rahmanovic, 41' Stevanovic Classifica :21, Slovacchia 13, Lussemburgo 11,9, Islanda 7, ...

Bosnia-Portogallo dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Mediaset ... Goal.com

Bosnia-Portogallo, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici Il Veggente

Probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra bosniaci e lusitani, valevole per l'ottava giornata del gruppo J.La partita Bosnia Erzegovina – Portogallo di Lunedì 16 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’ottava giornata delle ...