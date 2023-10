Bonus busta paga | l’aumento sarebbe molto interessante | ecco a chi spettano soldi

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 15 ottobre 2023) Unche di certo non dispiacerà a milioni di italiani nei prossimi mesi. Tutte le novità in merito. Due distinte misure. Pochi giorni fa, il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo, in audizioni nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha illustrato nello specifico alcuni aspetti della Nadef e della futura Legge di Bilancio. Grande curiosità a questo punto circa l’introduzione di uno specificoper i lavoratori. Cos’è ile cosa prevede – grantennistoscana.itNello specifico si tratta di una misura che potrebbe portare nelle tasche di milioni di lavoratori fino a 720 euro in più netti.Due le operazioni considerate in questo caso. Parliamo, quindi, della questione sgravio fiscale e della revisione delle stesse aliquote Irpef. Due manovre che dovrebbero ...