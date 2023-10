Bonus animali domestici 2023 | come richiederlo per cani | gatti e non solo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Con iltutte le possibilità di risparmiare sulle spese veterinarie, ed eventualmente per l’acquisto di farmaci, a cui sottoponiamo i nostri amici a quattro zampe.? Efunziona? Lo scorso anno il tentativo di introdurre unin legge di Bilancio è fallito, così

🔊 Ascolta articolo - Detrazione fiscale per spese veterinarie In Italia, gli amanti deglidomestici possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali per ridurre i costi legati alle cure veterinarie. Tra queste agevolazioni, spicca la detrazione fiscale del 19% sulle spese ...

Con il bonus animali domestici tutte le possibilità di risparmiare sulle spese ...Ad occuparsi dei nostri amici animali ci sono anche le amministrazioni locali con alcune iniziative virtuose per contrastare il fenomeno del randagismo di ritorno, incentivare le adozioni ...