Bonus 3000 euro per i lavoratori dipendenti | che cos’è e come ottenerlo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Si chiamano fringe benefit, e sono delle agevolazioni fiscali che il governo italiano ha introdotto per il 2023, con l’obiettivo di migliorare il potere di acquisto delle famiglie, gravate dal peso dell’inflazione. È importante sottolineare che la decisione di concedere o meno questa agevolazione spetta al datore di lavoro. Ma vediamoquestodaper ifare per. Chefunziona e a chi spetta L’agevolazione in questione è stata istituita attraverso il decreto lavoro (dl n. 48/2023), successivamente convertito nella legge n. 85/2023. La sua principale novità è l’aumento del limite di esenzione dalla tassazione ordinaria per i cosiddetti “compensi in natura.” Vale a dire beni e ...