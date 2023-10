Boniek | «Starei attento alle notizie di Corona | lui ricatta metà del mondo social e dello spettacolo in Italia»

(Di domenica 15 ottobre 2023) Zbigniew “Zibì”ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma “Prawda Futbolu” sulla vicenda scommesse che ha coinvolto anche Nicola Zalewski, calciatore della Roma. A riportare le sue parole Sport.pl: «Ho parlato con il suo manager e ha detto che Nicola afferma assolutamente di essere pulito, non ha mai scommesso nulla». L’ex presidente della Federcalcio polacca pone l’attenzione anche sulla fonte della informazioni. A Truth of Futbolu ha detto: «È incredibile, un terremoto assoluto. Questo è incredibile, ma levanno verificate. Innanzitutto lo dice il giornalista Fabrizio. E Fabrizionon è un giornalista. Questo è un ragazzo che ha ricevuto una condanna a 13 anni per molte cose diverse. Era un paparazzo, hato la gente, ecc. E non dico che non sia vero, perché ...

Boniek: «Starei attento alle notizie di Corona, lui ricatta metà del ... IlNapolista

