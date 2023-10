Bonate Sopra | uomo scomparso da giovedì | ricerche in corso

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 ottobre 2023). Uscito di casa(12 ottobre) nel pomeriggio, non è più rientrato. Sono ine nei paesi limitrofi ledi Dibre Bledar, quarantenne di origini albanesi, che risulta. L’si è allontanato dalla casa di sua sorella alle Ghiaie, dove è arrivato dalla sua casa di Abano Terme (in provincia di Padova) per trascorrere alcuni giorni in famiglia. Il quarantenne è uscito per fare una passeggiata: indossava una maglietta e pantaloncini neri, non è in possesso dei documenti, parla e capisce poco l’italiano. Non è in possesso del cellulare e nemmeno delle medicine che deve prendere per curare i suoi problemi di salute. Lesono iniziate venerdì e hanno coinvolto i ...