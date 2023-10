Bomba allo scalo ferroviario | disagi sulla linea Bergamo-Brescia | “I nostri treni gli unici modificati Da Trenord nessuna spiegazione”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 ottobre 2023). Ancoraper i pendolari. Dopo il ritrovamento di un ordigno bellicodilo scorso 28 settembre la circolazione deinon è ancora ritornatastato di normalità. A protestare per la situazione sono in particolare i passeggeri della tratta, l’unica ancora coinvolta da problematiche nella percorrenza dovute all’allarme. È il caso di S.F. e V.A., due studentesse bergamasche al terzo anno della facoltà di Medicina all’Università di. La prima di Villongo, la seconda di Grumello del Monte, paese dal quale la mattina partono per raggiungere l’Università. Sembra tutto normale alle 6:48 e alle 7:04, quando il loro ...