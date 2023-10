Bologna | Saelemaekers | “Avevo perso il sorriso | qui mi sento di nuovo importante”

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ Alexisparla del suo arrivo al, dopo aver lasciato il Milan: “Perché ilgioia e anche la fiducia nellene, il. Motta, e con lui il, mi hanno fatto nuovamente sentire. Lo scudetto mi ha insegnato a voler rivincere. Sa una cosa? Anche quando ventenne arrivai al Milan c’era una situazione simile a quella che vedo qui a, fatte le debite proporzioni: squadra con molti giovani bravi, alcuni giocatori esperti e voglia di crescere, progredire. Spero succeda anche qui: di sicuro credo che questa squadra sia forte, non solo per i risultati ma perché è stato fatto un mercato pazzesco. E nella società vedo ...

