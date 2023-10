Bologna | Saelemaekers | «Al Milan avevo perso la gioia e la fiducia»

(Di domenica 15 ottobre 2023), attaccante del, svela il retroscena sulla sua rottura con il: ecco le dichiarazioni del belga Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alexisha raccontato il suo passaggio dalalavvenuto nell’ultima estate. LE PAROLE – «lanell’ultimo anno di, non ho avuto tempo per giocare né. Ero giù. Promessa di Maldini? Spiego: prima che andasse via io e lui parlammo e mi disse che non avrebbe voluto assolutamente cedermi. Tutto qua»

1 Alexis, esterno del, ha spiegato a La Gazzetta dello Sport come mai in passato ha dichiarato che con Maldini non sarebbe andato via dal Milan : 'Spiego: prima che andasse via, io e lui ...

Gazzetta – Saelemaekers: “Vedo tanta voglia nel Bologna. Le potenzialità per una nuova Atalanta ci sono” Tuttobolognaweb

Saelemaekers: "Lo scudetto ti porta a voler rivincere. Al Bologna situazione simile al Milan: ecco... Milan News

I cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito e alla profilazione dell'utente per fini statistici. Proseguendo nella navigazione o chiudendo questa finestra, presti il tuo consenso all'in ...Saelemaekers si racconta fra il suo passato al Milan e la nuova avventura a Bologna. Il belga svela un retroscena di mercato e lancia una polemica sulla classe arbitrale. Avrebbe potuto rimanere al ...