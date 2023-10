Blackout DelFes Avellino | al Del Mauro passa Piacenza

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPrima sconfitta casalinga per lache al Pala Delcade contro la Bakery Basket(71-74), dopo il successo contro la PSA Sant’Antimo la squadra di coach Andrea Crosariol non trova la continuità. Mortifero il terzo quarto quando la formazione irpina subisce il 13-27, dopo rialza la testa ma la formazione biancorossa riconquista l’inerzia, decisiva la tripla di Soviero che regala la vittoria a coach Giorgio Salvemini. “Non siamo mai riusciti a tenere in mano la partita – afferma il tecnico dei biancoverdi – Purtroppo è una gara che ha dimostrato tutte le nostre carenze, soprattutto a livello caratteriale di alcuni giocatori che si tirano troppo indietro rispetto ad andare avanti. Dobbiamo dimostrare di essere stati costruiti per vincere, stasera non lo abbiamo fatto, ...