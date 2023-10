Birmingham City | Rooney vuole il portiere dei Rangers

(Di domenica 15 ottobre 2023) Wayneè arrivato con le idee chiare adopo essere stato nominato questa settimana come nuovo allenatore e ha deciso...

Wayne Rooney è stato presentato mercoledì come nuovo allenatore del. Scelto per subentrare a John Eustace, che lascia i Blues dopo due vittorie consecutive e in piena zona playoff, l'ex nazionale inglese aveva appena rescisso il proprio contratto con ...

Il curioso retroscena svelato dall'ex attaccante del Manchester United durante la presentazione come nuovo allenatore del club di Championship ..."Once More A Blue". Titola così il quotidiano Mirror Sport soffermandosi su Wayne Rooney, che dopo la risoluzione con il DC United ha firmato un contratto di tre anni e mezzo con il Birmingham City.